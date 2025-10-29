«Ему нужна искренняя любовь»: как стереотип «альфа-самца» делает мужчин одинокими

Дарья Корзина
Все «программы успеха» нередко приводят к внутренней пустоте.

Как стереотип «альфа-самца» делает мужчин одинокими

Современные мужчины часто оказываются в ловушке чужих ожиданий и устаревших стереотипов. Об этом в беседе с Газета.ру рассказал психолог Дмитрий Чернышов.

По словам специалиста, один из самых навязанных обществом стереотипов является образ «альфа-самца»: успешного, доминирующего лидера с дорогой машиной, статусной работой и безупречной уверенностью. Однако, достигнув внешних признаков успеха, такие мужчины нередко остаются внутренне опустошенными.

«Даже достигнув вершин, такой „альфа“ часто чувствует себя одиноким. Его окружают люди, заинтересованные в его ресурсах, а не в нем самом. Ему тоже нужны искренняя любовь и правда в отношениях, но плотный слой манипуляций и неискренности делает это почти невозможным. Запрет на обычные человеческие слабости и эмоции оборачивается глубоким внутренним одиночеством», — отметил эксперт.

Психолог подчеркнул, что сильное влияние оказывают и культурные архетипы Отца и Воина-защитника. В попытке им соответствовать мужчины могут становиться жесткими и конфликтными, воспринимая мир как постоянное поле борьбы.

«Самый жестокий запрет здесь — запрет на уязвимость. Мужчина, запертый в этих архетипах, не может показать слабость, усталость или неуверенность», — пояснил Чернышов.

Он также отметил, что популярная установка «построить дом, посадить дерево, вырастить ребенка» утратила свой первоначальный смысл, превратившись в формальную «программу успеха». По словам эксперта, подобный подход нередко приводит к внутренней пустоте — после достижения поставленных целей возникает вопрос, что делать дальше. Чтобы заполнить эту пустоту, некоторые повторяют жизненный цикл, создавая новые семьи, вместо того чтобы искать собственные ориентиры и выстраивать более осознанные и глубокие отношения с нынешней партнершей.

