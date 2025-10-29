Собянин наградил заслуженных москвичей накануне Дня народного единства

Сергей Собянин вручил москвичам государственные награды Российской Федерации и награды города Москвы в Мраморном зале Мэрии Москвы.

В преддверии Дня народного единства наград удостоились общественные деятели, работники промышленности, строительства, здравоохранения, образования, культуры, спорта и других сфер, внесшие большой вклад в развитие города и страны.

«Поздравляю вас с наградами — государственными наградами и наградами города Москвы — и с наступающим праздником — Днем единства нашей страны, нашего народа. Очень московский праздник, потому что возрождение нашей страны 400 лет тому назад начиналось именно в Москве, и все остальные события происходили именно в Москве. В 1812 году освобождение нашей страны начиналось в Москве. В 1941 году тоже наступление под Москвой ознаменовало перелом в Великой Отечественной войне и освобождение нашей страны. Сегодня не стоит враг под воротами Москвы, слава богу, но тем не менее Москва играет одну из самых решающих, ключевых ролей в специальной военной операции. Десятки тысяч наших ребят участвуют на линии боевого соприкосновения в СВО», — сказал Сергей Собянин.

Он отметил, что Москва в три раза нарастила объем промышленной продукции, значительная часть которой также работает для фронта, для победы, как и предыдущие годы и века. Это тот огромный объем экономики столицы, из которого 60 процентов налогов идет в федеральный бюджет, что является хорошей основой и подспорьем для федерального бюджета, для нужд государственной безопасности. От эффективного труда всех зависит развитие Москвы, и экономика, и социальное благополучие страны, и победа.

«Конечно, народное единство заключается в нашем труде, в самоотверженном труде миллионов людей, миллионов москвичей. И в патриотической духовной поддержке того, что делает наш лидер, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Как мы понимаем суверенитет нашей страны, патриотизм — от всего этого во многом зависит, будет наша страна независимой, сильной или нет. Поздравляю всех москвичей. Я уверен в нашей победе, победе не только над врагом, но и над невзгодами, проблемами, экономическими вызовами. Как всегда, Москва должна быть и будет в лидерах. Спасибо вам огромное за труд, за ваши таланты и сердце, которые вкладываете в развитие нашей страны и нашего любимого города. Спасибо вам огромное», — добавил мэр Москвы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.