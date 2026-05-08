Еще три украинских беспилотниках сбиты на подлете к Москве

Собянин: силы ПВО сбили еще три летевших на Москву украинских беспилотника

Силы противовоздушной обороны России уничтожили еще три беспилотника, которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале мессенджера МАКС.

По словам градоначальника, в данный момент на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

«Силами ПВО Минобороны уничтожено три БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Общее число сбитых дронов за сутки выросло до 30.

Вооруженные силы Украины регулярно атакуют российские регионы с 2022 года. Для ударов вражеские формирования используют как беспилотники, так и ракеты.

Ранее, как писал 5-tv.ru, из-за атаки украинских беспилотников на юге России приостановили работу 13 аэропортов. По данным Минтранса РФ, беспилотники атаковали административное здание аэронавигации в Ростове-на-Дону. В ведомстве уточнили, что персонал здания находится в безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.