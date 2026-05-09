Тепло родного дома: 95-летняя москвичка связала более тысячи вещей бойцам СВО

Сергей Добровинский
Александра передает на фронт примерно 40 пар носков и 40 балаклав раз в три месяца.

Как 95-летняя москвичка дарит тепло бойцам СВО

Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС

Москвичка Александра Кленова связала более тысячи вещей для бойцов СВО

Жительница Москвы Александра Кленова отправила бойцам специальной военной операции (СВО) более тысячи собственноручно связанных теплых вещей. Об этом сообщили на портале mos.ru.

Кленовой 95 лет. Она вяжет вещи для военных с начала проведения СВО. Весной 2022 года пенсионерка стала одной из первых участниц проекта «Я свяжу тебе жизнь», затем присоединившись и к другим группам помощи участникам спецоперации.

Вязание Александра освоила еще в детстве — когда началась Великая Отечественная война, она с помощью самодельных спиц создавала для бойцов теплые носки и рукавицы.

Кленова работает вместе с дочерью Галиной — каждые три месяца она передает на фронт примерно 40 пар носков и 40 балаклав. Женщину мотивирует желание подарить бойцам домашнее тепло даже в суровых условиях на передовой.

Командиры и солдаты 45-й отдельной гвардейской бригады спецназа ВДВ наградили труженицу тыла благодарственным письмом. Кроме того, женщине вручили муниципальный знак отличия «За активную гражданскую позицию».

Тепло родного дома: 95-летняя москвичка связала более тысячи вещей бойцам СВО
