Умер легендарный российский регги-музыкант Андрей Куницын

Диана Кулманакова
Его магнитоальбомы пользовались особым успехом среди африканских студентов.

Фото: ВКонтакте/DR.I-BOLIT/club2586782

В возрасте 67 лет скончался известный российский регги-музыкант Андрей Куницын, более известный под псевдонимами Dr.I-Bolit, Dr.I-Bol и Ras Simeon. Об этом сообщается на официальной странице артиста во «ВКонтакте».

Куницын был одним из первых советских растаманов и приобрел популярность в начале 1990-х, выступая с группой Rainbow Army Band в легендарном питерском клубе TamTam. Музыкант писал песни на dread talk — сленге ямайских растаманов, и на патуа, ямайском диалекте английского языка, что сделало его уникальной фигурой на российской сцене.

С 1986 года Куницын записывал домашние магнитоальбомы, которые пользовались успехом среди африканских студентов и ленинградских любителей вечеринок. В 1992 году он создал проект «Регги для детей», адаптируя народные сказки и стихи советских авторов для детской аудитории.

Андрей сотрудничал с коллективами Tribal Roots, DubTV, DJahSema, Rasta Orchestra, DiaPositive, The Golden Mean, а также с известными российскими группами «Авиа», «Странные игры», «Колибри», «АукцЫон», «Два Самолета», Markscheider Kunst, «Химера» и «Ноль».

Последние работы Куницына были выполнены в жанрах рокстеди, ска и mento — традиционной уличной музыки Ямайки.

Прощание с артистом состоится 31 октября.

