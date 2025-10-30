Все-таки жена: актер Александр Устюгов о статусе отношений с Аглаей Шиловской

Актер Александр Устюгов раскрыл семейное положение

Актер Александр Устюгов вступил в брак с молодой избранницей, коллегой Аглаей Шиловской. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru на премьере сериала «Константинополь», куда пришел в компании жены.

Возлюбленную в диалоге с журналистами артист назвал супругой. По информации из открытых источников, пара заключила официальный союз летом. Тожество проходило тайно.

Для Устюгова брак стал третьим по счету. Существенная разница в возрасте, составляющая 17 лет, не стала значительной преградой для любви и построения крепких отношений.

Супруги вместе позировали на ковровой дорожке. Во время разговора Устюгова с прессой жена ждала его рядом. На актрисе было длинное элегантное бархатное платье с кружевом, муж, чтобы соответствовать, пришел в классическом костюме.

