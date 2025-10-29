«Было чувство влюбленности»: Успенская откровенно заговорила об изменах в своей жизни

Любовь Успенская призналась, что не изменяла своим мужьям

Творческие люди не всегда изменяют с коллегами, а лишь вживаются в роль ради вдохновения для отличной игры. Об этом певица Любовь Успенская рассказала на YouTube-шоу рэпера Басты.

По ее словам, она никогда не изменяла с другими мужчинами, будучи в официальных браках.

«Это не измена. Мы же творческие люди, нам надо вдохновляться. Мы же не можем от батарейки вдохновляться», — отметила исполнительница.

Успенская рассказала, как во время съемок в двух клипах — «Пропадаю я» и «Карусель» — питала чувства к коллеге по площадке, народному артисту России, актеру Борису Щербакову.

«У меня было чувство влюбленности. Не то что я его хотела или у нас что-то с ним было. Просто нужно было в него как-то влюбиться, чтобы это было похоже, и люди поверили. Так поверили, что мне кричали: «Зачем мужа отбила у жены». А Щербаков говорил: «Я тоже был влюблен. В клипе, когда надо было уже играть разлуку, я не мог никак сыграть ее, только в любовь», — пояснила звезда.

