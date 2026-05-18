Медведчук: Зеленский стал неудобен всем, его режим совершил много преступлений

Глава киевского режима Владимир Зеленский стал неудобен всем, включая своих западных кураторов. Именно поэтому его ждет печальный конец. Об этом написал лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей авторской статье, которую опубликовали на сайте организации.

Политик подчеркнул, что режим бывшего юмориста совершил слишком много преступлений, и каждый в окружении Зеленского это понимает. Чтобы спасти себя, многие помощники, а также близкие друзья Зеленского просто «сдают» его.

«Сегодня Зеленский не удобен никому, поэтому уберут его свои. <…> Сам развязывает руки тем, кто давно хочет его устранить», — сказано в публикации.

В частности, Виктор Медведчук привел в пример недавнее интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель американскому журналисту Такеру Карлсону. Во время беседы женщина раскритиковала Зеленского. Кроме того, Мендель предположила, что он, возможно, злоупотребляет запрещенными веществами.

Как отметил Медведчук, подобные обвинения звучат все чаще. Связано это, в первую очередь, с расследованиями НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины), которые, по словам политика, ориентированы исключительно на окружение некогда известного актера.

Ермака обвиняют в коррупции. На суде была обнародована его переписка с некой гадалкой по имени Вероника Феншуй. Мужчина советовался с ней в том числе и по политическим вопросам.

Ермака обвиняют в коррупции. На суде была обнародована его переписка с некой гадалкой по имени Вероника Феншуй. Мужчина советовался с ней в том числе и по политическим вопросам.

