Российские военные уничтожили 265 дронов и безэкипажный катер ВСУ за сутки

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Параллельно авиация и артиллерия поразили пункты временной дислокации армии противника в 157 районах.

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили за минувшие сутки 265 беспилотников самолетного типа и один морской дрон ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиационных бомб и 265 БПЛА самолетного типа. Силами Черноморского флота в северной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ», — говорится в сводке оборонного ведомства.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетчики и артиллерия группировок войск нанесли огневое поражение пунктам временной дислокации украинских формирований в 157 районах.

До этого Минобороны докладывало, что за ночь над российской территорией перехватили 50 беспилотников — цели уничтожались в небе над Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что два человека погибли при детонации украинского БПЛА в Белгородской области.

