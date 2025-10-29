Лидера рок-группы «Пасека» Медведкина приговорили к 15 годам колонии за убийство

Лидера рок-группы «Пасека» Романа Медведкина Измайловский суд Москвы приговорил к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство. Соответствующие кадры поступили в распоряжение 5-tv.ru.

Из решения суда следует, что Медведкина признали виновным в убийстве бывшего генерального директора ООО «Цифровые платформы» Ивана Позднякова, а также в покушении на убийство учредителя той же компании Арсения Щельцина.

Также, по приговору, суд призвал осужденного выплатить пострадавшему Щельцину полтора миллиона рублей. Тогда как семье погибшего Позднякова Медведкин должен заплатить четыре с половиной миллиона рублей.

Уточнялось, что Медведкин проходил по делу, которое предусмотрено частью 1 статьи 105 УК РФ — «Убийство человека» и по части 3 статьи 30, пункта «а» части 2 статьи 105 УК РФ — «Покушение на убийство двух и более лиц».

Уголовное дело против Медведкина

По данным дела, 7 июня, Щельцин и его друг Иван сделали замечание пьяной паре, которая кричала на Сиреневом бульваре в столичном районе Измайлово. После чего один из нетрезвых мужчин напал на Щельцина и его друга с ножом. Иван ушел из жизни от ран, а глава АНО «Цифровые платформы» был госпитализирован. На прохожих напал музыкант Медведкин.

При этом жена потерпевшего Щельцина рассказала источнику 5-tv.ru, что мужчина, который напал на ее мужа, повел себя агрессивно, когда увидел на улице руководителя консалтинговой компании. Щельцин попробовал дать отпор Медведкину веткой. После происшествия рокер со спутницей скрылся, увидев, что Ивану стало плохо от ножевых ранений.

Со слов Щельцин, инцидент походил «на встречу с маньяком и подругой маньяка». Он заявил, что зачинщицей трагического инцидента стала спутница Медведкина. По словам главы консалтинговой компании, его друг Иван умел боксировать, но способность не помогла защититься.

Следственный комитет (СК) России возбудил против Медведкина уголовное дело 9 июня. На следующий день в прокураторе города Москвы передавали, что лидер рок-группы не признал свою вину в суде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новых подробностях в деле об убийстве рэпера Картрайта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.