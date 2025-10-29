Инсулин-убийца: новые подробности в деле об убийстве рэпера Картрайта

Кохал убила своего мужа рэпера Картрайта путем инъекции

Следователи и криминалисты выявили новые улики по делу об убийстве рэпера Александра Юшко, известного, как Картайт. Старший прокурор уголовно-судебного управления прокуратуры Санкт-Петербурга Алексей Полторак озвучил окончательную версию обвинения.

Проведенная экспертиза опровергла доводы защиты о наличии у погибшего сахарного диабета — молодой человек был здоров. Накануне своей смерти он пил спиртное со знакомым и жаловался на головную боль.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Дома супруга Марина Кохал поставила Юшко укол — как выяснилось, до этого она 9 раз за несколько дней искала в интернете информацию о действии инсулина, а в день преступления купила препарат в аптеке. Кроме того, за четыре месяца она пять раз интересовалась у сестры и матери Юшко информацией о наличии у него сахарного диабета.

Уколы были сделаны при жизни жертвы, подтвердили судмедэксперты. После того, как стало ясно, что инсулин начал убивать Юшко, Кохал ничего не сделала, чтобы его спасти, что подтверждает намерения лишить супруга жизни. В свете собранных доказательств становится ясно, что музыкант погиб в результате умышленного и хладнокровно подготовленного преступления.

Более того, Кохал создавала себе алиби: восстановила доступ к телефону Юшко и писала с его телефона себе сообщения, создавая видимость его существования.

Кохал избавилась от органов Юшко с целью того, чтобы уйти от ответственности. Умысел на убийство имел место быть. Частые бытовые ссоры и постоянные конфликты происходили с 2019 года, даже обсуждался развод. Жили супруги в разных комнатах. Юшко периодически ночевал у знакомых. Кохал не пускала Юшко домой после 23:00.

Юшко не уходил из семьи, так как очень любил сына. Он планировал уйти от Кохал и узнавал стоимость квартир, как сообщают свидетели.

Неприязнь между супругами послужила мотивом к убийству, считает следствие.

Ранее 5-tv.ru писал, что расчлененные останки украинского рэп-исполнителя нашли в квартире на Невском проспекте в конце июля 2020 года. Кохал заявила, что тот якобы скончался из-за передозировки.

По словам друзей убитого, тот поссорился с супругой накануне своей смерти из-за того, что она не выпускала его на улицу в связи с пандемией COVID-19.

Кохал обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших). Государственный обвинитель предложил суду признать женщину виновной и назначить ей 13 лет колонии общего режима.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.