«Напряженная»: политолог Микаэлян об обстановке в Армении перед выборами

Ситуацию ухудшает внешнее давление.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Diego Herrera; 5-tv.ru
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Политолог Микаэлян: в выборы в Армении вмешиваются США, ЕС и Турция
В парламентские выборы в Армении активно вмешиваются США, Европейский Союз (ЕС) и Турция. Об этом эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал политолог и экономист Грант Микаэлян.
«Обстановка довольно напряженная, в особенности между самими политическими силами. Также очень напряженная геополитическая обстановка: Евросоюз, США, Турция активно вмешиваются в выборы», — отметил Грант Микаэлян.
Эксперт подчеркнул, что одновременно с внешним давлением в стране развернулась кампания против оппозиции. Силовики проводят масштабные задержания активистов.
«В то же самое время происходят аресты оппозиционных активистов, членов партии и так далее. И аресты очень массовые», — добавил политолог.
Выборы в Армении пойдут 7 июня и определят состав Национального собрания девятого созыва.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что другой политический аналитик Айк Айвазян считает, что в случае переизбрания действующего премьер-министра республики Никола Пашиняна у Армении могут испортиться отношения с Россией.
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