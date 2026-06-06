«Они все знают»: политолог оценил шансы правящей партии Армении на выборах

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 59 0

Уже завтра, 7 июня, в стране определят состав Национального собрания девятого созыва.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Diego Herrera

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Политолог Бозоян: правящая партия Армении понимает риск своего поражения

Репрессии в отношении оппозиционных партий в Армении объясняются тем, что правящая партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна понимает риск своего поражения. Таким мнением с 5-tv.ru поделился политолог Ерванд Бозоян.

«Я так думаю, что правящая партия уже проигрывает. Они все это знают. И поэтому все эти репрессии, которые происходят по отношению к оппозиционным партиям, это понятный процесс. Но я думаю, что это уже не остановит тот процесс, который происходит в Армении», — отметил политолог.

Эксперт прогнозирует, что три оппозиционные партии наберут больше голосов на предстоящих выборах 7 июня, чем правящая, и по итогу власть в Армении поменяется.

«В основном пройдут четыре партии — правящая партия и три оппозиционные партии. <…> Хотя на первом месте будет правящая партия, но суммарно у трех оппозиционных партий будет больше голосов, чем у правящей партии, и в итоге власть в Армении поменяется. Это мой прогноз», — резюмировал Бозоян.

Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня.

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