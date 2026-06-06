«Гипнотическое чтение»: ведущий Шишкин презентовал новый детектив на Красной площади

На Красной площади писатель Олег Шишкин презентовал детектив «Изменитель»

На XII Книжном фестивале «Красная Площадь» прошла презентация нового исторического детектива «Изменитель» писателя, историка и ведущего РЕН ТВ Олега Шишкина. Кадры мероприятия публикует 5-tv.ru.

«Изменитель» — это остросюжетный роман, в котором переплетаются две эпохи. Читатель следит за приключениями советского агента в Испании 1930-х годов и за жизнью молодого журналиста в России 1970-х. Автор соединил в книге реальные исторические факты, детектив и элементы мистики.

В беседе с корреспондентом 5-tv.ru Олег Шишкин признался, что работа над произведением заняла у него около десяти лет.

«Это детектив остросюжетный, в котором очень важны именно острые моменты, когда драматургия превращается в некое действо с элементами опасности для главных героев, для их взаимоотношений, да и для их физического существования. Всегда хочется, чтобы чтение было гипнотическим, мне кажется, что я достиг этого результата», — поделился автор.

Презентация завершилась большой автограф-сессией.

«Вот сейчас отгрузил уже 800 книг, и я думаю, что довольно быстро уйдет этот первый завод. Это большая мечта автора, чтобы его книги расходились, расходились и расходились», — добавил Шишкин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что восемь произведений русских писателей вошли в список 100 лучших романов, изданных на английском языке, включая Льва Толстого и Владимира Набокова. Наивысшие позиции заняли «Анна Каренина» и «Война и мир».

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