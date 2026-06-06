«Гипнотическое чтение»: ведущий Шишкин презентовал новый детектив на Красной площади

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 49 0

Автор работал над книгой около десяти лет.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Тема:
Книги

На Красной площади писатель Олег Шишкин презентовал детектив «Изменитель»

На XII Книжном фестивале «Красная Площадь» прошла презентация нового исторического детектива «Изменитель» писателя, историка и ведущего РЕН ТВ Олега Шишкина. Кадры мероприятия публикует 5-tv.ru.

«Изменитель» — это остросюжетный роман, в котором переплетаются две эпохи. Читатель следит за приключениями советского агента в Испании 1930-х годов и за жизнью молодого журналиста в России 1970-х. Автор соединил в книге реальные исторические факты, детектив и элементы мистики.

В беседе с корреспондентом 5-tv.ru Олег Шишкин признался, что работа над произведением заняла у него около десяти лет.

«Это детектив остросюжетный, в котором очень важны именно острые моменты, когда драматургия превращается в некое действо с элементами опасности для главных героев, для их взаимоотношений, да и для их физического существования. Всегда хочется, чтобы чтение было гипнотическим, мне кажется, что я достиг этого результата», — поделился автор.

Презентация завершилась большой автограф-сессией.

«Вот сейчас отгрузил уже 800 книг, и я думаю, что довольно быстро уйдет этот первый завод. Это большая мечта автора, чтобы его книги расходились, расходились и расходились», — добавил Шишкин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что восемь произведений русских писателей вошли в список 100 лучших романов, изданных на английском языке, включая Льва Толстого и Владимира Набокова. Наивысшие позиции заняли «Анна Каренина» и «Война и мир».

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