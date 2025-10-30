Самозапреты и грамотность: россияне стали реже попадаться на уловки мошенников

Россияне стали реже попадаться на уловки мошенников

Россияне стали реже жаловаться на телефонных мошенников. Благодаря новым инструментам Центробанка в борьбе с финансовыми преступниками, число таких обращений за 2025 год снизилось на 15%. Как отметила сегодня председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации, положительно сказывается и финансовая грамотность граждан.

«С марта работает механизм самозапретов на кредиты, мы тоже с вами обсуждали. И надо сказать, что механизм оказался очень востребованным. Этой опцией воспользовались уже почти 17 миллионов человек. Самозапрет — это хорошая страховка, но для этого все равно человеку нужно пусть минимально, но действие совершить. С сентября появился механизм, который срабатывает автоматически», — заявила Эльвира Набиуллина.

Достаточно успешно регулятор ведет борьбу и с финансовыми пирамидами. Только с начала года выявили и ликвидировали около шести тысяч таких организаций.

