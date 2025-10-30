В Петербурге открылся Международный научно-образовательный салон

Петербург сегодня стал центром науки и инноваций. Там стартовал Международный образовательный салон. Мероприятие объединило более сотни организаций, которые разрабатывают новые технологии и готовят будущие кадры. Это вузы, колледжи. И, конечно, особое внимание как раз тем, кому предстоит двигать страну в будущее. Корреспондент «Известий» Даниил Ланков из Северной столицы.

Стенд петербургской академии машиностроения. Здесь будущий абитуриент сможет сам понять, что значит работать руками. А в центре экспозиции наглядный пример того, чему могут научить. Это пусть и немного уменьшенная, но точнейшая копия советского танка КВ-1. Его с нуля собрали сами студенты. На создание одних только чертежей ушло полгода. Теперь машина на ходу.

«Для кого-то практические знания, для кого-то курсовая работа, дипломная. Со всех факультетов звали студентов», — рассказал мастер производственного обучения Анатолий Юшков.

Петербургский научно-образовательный салон — это место, где можно примерить на себя самые разные профессии. Вот муляж человеческой руки с воссозданной кровеносной системой. Задача, казалось бы, простая: набрать из вены в пробирку кровь, ненастоящую, конечно.

И вот так за пару минут можно понять, что медицина ну явно не твое. Тогда, может быть, в пилоты? Это симулятор управления Boeing-747, который представил университет гражданской авиации. Штурвал и сотни разных кнопок и переключателей сразу дадут понять, с чем предстоит иметь дело.

От стенда к стенду с задумчивым видом ходят те, кому предстоит сделать едва ли не самый сложный выбор в жизни: на кого пойти учиться.

«Я люблю и математику, и химию, и биологию. Хотел работать на стыке наук, не знал, куда поступить. Мне предложили поступить на факультет IT-технологий. Факультет относится и к химии, и к информатике», — поделился ученик 10 класса Марк Салмир.

Свою историю выбора профессии рассказала первокурсница юридического факультета Елизавета Бедина. Когда и папа, и мама юристы — есть ли другой путь?

«Мне родители сказали так: давай ты сначала выберешь фундаментальное образование, а второе высшее ты можешь получить какое хочешь», — рассказала студент первого курса юридического факультета НИУ ВШЭ Елизавета Бедина.

Но что делать, если у детей и родителей нет согласия относительно будущего?

«Я бы рекомендовала обратиться к специалисту, который выступит третейским судьей: возможно, у ребенка завышенные амбиции, а возможно, и родитель согласится, если ему хорошо и грамотно представят эту картину», — объяснила доцент кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева.

Ключевая тема первого дня Петербургского научного салона: «Как не проспать свое будущее». Дискуссию организовал Акционерный Банк «РОССИЯ». Ведущие специалисты сферы образования поделились опытом и лайфхаками со школьниками. Актуально, ведь у многих до ЕГЭ считанные месяцы.

«Это самое ответственное время. Начать, если вы школьник, вы должны были еще в прошлом году. Но эти семь месяцев нужны, чтобы проверить себя, обязательно несколько раз написать пробный экзамен по предметам, которые вы выбрали», — отметила директор Центра развития дополнительного образования университета ИТМО Мария Топунова.

А чтобы все успеть, нужен четкий план, или, как в том меме, тактика, которой надо придерживаться.

«Есть несколько этапов главных: первое — профориентация, которую рекомендуют начинать как можно раньше. Второе — это наложение профориентации на образовательный мир, то есть выбор вуза, стратегия. Третье — выбор предмета и подготовка к экзаменам», — объяснила директор департамента преподавания образовательного центра MAXIMUM Полина Неверова.

Программа научно-образовательного салона рассчитана на три дня. Судя по опыту прошлых лет, его посетят несколько десятков тысяч школьников, которым здесь помогут сделать тот самый важный выбор.