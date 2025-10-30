Мошенники начали воровать деньги у россиян под предлогом проверки купюр

Мошенники начали обманывать россиян под предлогом проверки подлинности денежных купюр. Об этом сообщили в управлении кибербезопасности МВД России.

В ведомстве отметили, что преступники звонят гражданам и представляются сотрудниками различных структур, предлагая провести так называемое «декларирование средств», «проверку купюр» или «дистанционный обыск». В МВД подчеркнули, что в подобных случаях нужно немедленно прервать разговор и обратиться в полицию.

По данным министерства, никаких законных оснований для таких действий не существует. Изъятие наличных допускается только в рамках официальных следственных процедур, с обязательным оформлением документов и присутствием понятых. Также подчеркивается, что передача денег через курьеров недопустима.

Преступники также использовали поддельные сайты и фейковые маркетплейсы, а теперь все чаще рассылают вредоносные приложения и файлы под видом «купонов» и «специальных предложений».

Ранее сообщалось, что в Москве участились случаи, когда мошенники выдают себя за сотрудников управляющих компаний и под предлогом «смены кодов» от домофонов выманивают у людей пароли и деньги.

Начальник 6-го отдела управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве Денис Коваленко сообщил ТАСС, что злоумышленники вернулись к отработанной схеме с похищением учетных данных, маскируя свое вмешательство под замену кодов доступа.

По версии следствия, механизм обмана прост: жертве звонят якобы из управляющей компании и утверждают, что в доме изменяют код от подъездной двери, поэтому требуется «обновить» данные каждой квартиры.

