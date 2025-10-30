В Британии за неделю по ошибке выпустили из тюрем шестерых заключенных

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 49 0

Пенитенциарная система регулярно сталкивается с проблемами.

Могут ли преступника случайно выпустить из тюрьмы

Фото: www.globallookpress.com/Grant Falvey

В Великобритании за неделю по ошибке освободили шестерых заключенных. Об этом сообщает The Guardian.

Ассоциация тюремных надзирателей (POA) обратила внимание на системные проблемы в работе пенитенциарной системы после случая с гражданином Эфиопии Хадушем Кебатой. Его ошибочно выпустили из-под стражи, хотя должны были направить в тюрьму для иностранных преступников, подлежащих депортации. Кебата был осужден за насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летней девочки. На его поиски ушло два дня.

После инцидента POA сообщила, что подобные ошибки произошли еще в пяти британских исправительных учреждениях. Один из преступников до сих пор находится на свободе. По словам председателя организации Марка Фэрхерста, за последний год такие случаи стали происходить регулярно, и власти осведомлены о масштабах проблемы.

Фэрхерст отметил, что причиной ошибок стала низкая подготовка персонала и внедрение программы досрочного освобождения, вызванной переполнением тюрем в 2024 году. В Министерстве юстиции Великобритании подтвердили рост числа ошибочных освобождений. В 2024 финансовом году их зафиксировали 262 — это на 128 процентов больше, чем годом ранее.

