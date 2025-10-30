Белый Mercedes в крови: пропавшего бизнесмена Ханаданова нашли мертвым

|
Элина Битюцкая
Отряд «Лиза Алерт» занимался его поисками. Мужчина не выходил на связь с 24 октября.

В Свердловской области нашли тело бизнесмена Ханаданова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В Свердловской области нашли мертвым пропавшего бизнесмена Ханаданова

В лесном массиве Свердловской области обнаружено тело 49-летнего бизнесмена Ильгара Ханаданова, пропавшего в Заречном. Об этом сообщает URA.RU. 49-летний предприниматель пропал 24 октября, после чего его начали искать волонтеры отряда «Лиза Алерт».

В лесном массиве, куда, предположительно, направлялся мужчина, нашли окровавленный белый Mercedes, на котором он ехал в город Заречный. Позже тело Ильгара было обнаружено в этом же районе.

Силовые органы рассматривают версию убийства, отметив, что обстоятельства смерти требуют расследования. Близкие погибшего подтвердили новость о его кончине и сообщили, что организуют сбор средств на похороны и репатриацию. В своем обращении они выразили глубокую скорбь и попросили поддержки:

«Организовываем сбор денег на похороны, прощание и транспортировку тела на родину. Любая сумма, которой вы сможете поделиться, будет огромной помощью».

Ранее 5-tv.ru рассказал новые подробности в деле об убийстве рэпера Картрайта.

