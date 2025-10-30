«Инопланетный корабль»: ученые сомневаются в происхождении объекта 3I/ATLAS

Астрофизик Леб: межзвездный объект 3I/ATLAS движется по странной траектории

Межзвездный объект 3I/ATLAS, пролет которого по Солнечной системе отслеживают астрономы, удивил ученых необычным маневром. Об этом сообщает The Debrief со ссылкой на астрофизика Гарвардского университета Ави Леба.

По словам ученого, небесное тело уже преодолело половину пути через Солнечную систему, однако его новая траектория вызывает сомнения в естественном происхождении.

«Фундаментальный вопрос заключается в том, является ли 3I/ATLAS „троянским конем“, внешне похожим на естественную комету, но несущим потенциальную угрозу внутри себя», — отметил Леб.

Астрофизик также указал, что 19 декабря 2025 года объект приблизится к Земле на минимальное расстояние — 267 миллионов километров, что позволит точнее определить его природу.

«Будет ли 3I/ATLAS отправлять мини-зонды к Земле в качестве рождественских подарков человечеству?» — добавил ученый с иронией.

3I/ATLAS был обнаружен 1 июля, и позднее специалисты подтвердили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома достигает 24 километров в диаметре, а возраст, по расчетам, превышает семь с половиной миллиардов лет — она старше Солнца примерно на три миллиарда лет.

Ранее Леб сообщал, что межзвездный объект излучает собственный свет, напоминающий автомобильные фары, а также меняет цвет — что, по его мнению, может указывать на искусственное происхождение или наличие мощного энергетического источника.

