Просит о помощи: жена Игоря Николаева подхватила неизвестный вирус в Пекине

Дарья Орлова
Юлия Проскурякова столкнулась с проблемами при попытках купить лекарства.

Что случилось с женой Игоря Николаева

Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

Певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга композитора Игоря Николаева, оказалась в неприятной ситуации во время поездки в Китай. Об этом стало известно из социальных сетей, где артистка опубликовала эмоциональное видео.

На кадрах заметно, что женщина находится в расстроенных чувствах.

«Заболеть в Пекине. Умеем. Практикуем… Кто разбирается в лекарствах здесь, порекомендуйте, пожалуйста, что купить? Ни одного знакомого препарата в аптеке», — написала Проскурякова под видео.

Юлия пояснила, что путешествует без мужа, поэтому оказалась наедине с проблемой. Поклонники постарались поддержать певицу: одни посоветовали обратиться к врачу, другие — использовать переводчик, чтобы объяснить фармацевту симптомы. Однако Проскурякова отметила, что программа переводит неправильно и ее не понимают.

Подписчики разделились во мнениях: кто-то упрекнул певицу в беспечности, напомнив, что перед поездками за границу стоит брать аптечку, а кто-то — призвал не паниковать и просто отдохнуть.

