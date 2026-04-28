Ларисе Долиной стало плохо из-за сильной боли в позвоночнике

Народную артистку России Ларису Долину госпитализировали в Москве после резкого ухудшения самочувствия. По предварительным данным, певица обратилась за медицинской помощью из-за сильной боли в спине, которая отдавала в ногу.

Что случилось с Ларисой Долиной

По данным 5-tv.ru, Долина несколько часов не могла подняться с постели. Предварительно, у артистки могли возникнуть проблемы с позвоночником. Среди возможных причин называли хондроз или нарушение структуры хрящевой ткани.

Официальный диагноз пока не раскрывался. Информация о состоянии певицы продолжает уточняться в данный момент.

Почему Долина пропустила модный показ

Из-за ухудшения самочувствия Долина не смогла выйти на закрытый показ кутюрной коллекции российского модельера Джемала Махмудова. Артистка должна была стать одной из главных участниц этого вечера.

Махмудов в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказал, что певица еще 27 апреля была на примерках и репетициях. Поэтому ее отсутствие стало неожиданностью для организаторов и гостей.

По словам модельера, Долина пожелала ему удачи и извинилась за то, что не сможет приехать. Он отметил, что бывают обстоятельства, которые не зависят от человека, и здоровье относится именно к ним.

Что сказал модельер Долиной о состоянии ее здоровья

При этом Джемал Махмудов признался, что команда рассчитывала сделать этот выход на мероприятии вместе с Долиной. По его словам, новость о ее плохом самочувствии стала для всех серьезным ударом.

«То, что получилось, это для нас конкретный удар, потому что мы ориентировались совместно сделать вот эту историю вдвоем», — отметил Джемал.

Модельер предположил, что на состоянии артистки могли сказаться усталость и плотный график. Он подчеркнул, что Долина много работает, но даже сильный человек не всегда может выдержать такую нагрузку.

«Ребят, вы понимаете, что эта женщина в определенном возрасте находится. <…> Но человек любой, какой бы он ни был железный, он все равно сдается. И организм не выдерживает», — подчеркнул он.

Махмудов добавил, что никто заранее не знал о возможных проблемах со здоровьем певицы, поэтому ее отсутствие на показе оказалось неожиданным.

Что известно о состоянии здоровья Долиной сейчас

Директор артистки Сергей Пудовкин ранее заявил, что с Долиной все в порядке. Он сообщил изданию Super, что состояние певицы хорошее.

В беседе с 5-tv.ru Пудовкин также отметил, что запланированное выступление Долиной в Москве должно пройти без изменений.

«Состояние хорошее, но в такую погоду нам всем нужна медицинская помощь», — пояснял он.

По его словам, певица готовит 60-минутную программу с джазовыми композициями для юбилейного вечера.

Состоится ли выступление Ларисы Долиной

Несмотря на сообщения о госпитализации артистки, ее представители не заявляли об отмене ближайшего концерта. По словам Пудовкина, выступление должно состояться по плану.

«Будет прекрасный вечер для знаменитого юбиляра», — заявил он.

К тому же до этого директор исполнительницы объяснял, что у Долиной действительно были небольшие проблемы со здоровьем, но они не носят критического характера. Представитель артистки связывал их с насыщенным рабочим графиком певицы.

Главное о госпитализации Ларисы Долиной

Лариса Долина почувствовала себя плохо в Москве и, по предварительным данным, была госпитализирована из-за сильной боли в спине. Из-за этого артистка пропустила закрытый показ Джемала Махмудова, где ее ждали как одну из главных участниц.

При этом директор певицы утверждает, что состояние Долиной хорошее, а ближайшее выступление в Москве пока остается в силе.

