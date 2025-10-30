Врачи по ошибке удалили 12-летнему мальчику несколько органов во время операции

В Китае расследуют инцидент с 12-летним мальчиком, которому во время операции по ошибке удалили часть внутренних органов. Об этом сообщает издание Sohu.

По данным СМИ, операция длилась около 14 часов. Врачи удалили часть желудка, поджелудочную железу, тонкий и двенадцатиперстный кишечник, хотя изначально планировалось удалить только опухоль.

Известно, что два года назад подросток получил удар в живот от одноклассника и после жаловался на боль. При обследовании медики обнаружили тромб и заявили о необходимости хирургического вмешательства. Опухоль, как выяснилось, была выявлена уже в ходе самой операции.

Расследование показало, что в медицинской документации отсутствовали полные записи, а также не было согласия родителей на удаление органов. Сейчас ребенок нуждается в пересадке всех утраченных органов и длительной реабилитации.

«Прошло два года с момента этого инцидента, и мы все еще хотим сделать все возможное, чтобы спасти нашего ребенка, мы также хотим добиться для него правды при помощи видео с камер наблюдения и видео с операции», — рассказала мать мальчика.

