Врачи по ошибке удалили 12-летнему мальчику несколько органов во время операции

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 68 0

В планах было только избавиться от опухоли.

Могут ли врачи по ошибке вырезать органы

Фото: www.globallookpress.com/Zhao Jiong

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Китае расследуют инцидент с 12-летним мальчиком, которому во время операции по ошибке удалили часть внутренних органов. Об этом сообщает издание Sohu.

По данным СМИ, операция длилась около 14 часов. Врачи удалили часть желудка, поджелудочную железу, тонкий и двенадцатиперстный кишечник, хотя изначально планировалось удалить только опухоль.

Известно, что два года назад подросток получил удар в живот от одноклассника и после жаловался на боль. При обследовании медики обнаружили тромб и заявили о необходимости хирургического вмешательства. Опухоль, как выяснилось, была выявлена уже в ходе самой операции.

Расследование показало, что в медицинской документации отсутствовали полные записи, а также не было согласия родителей на удаление органов. Сейчас ребенок нуждается в пересадке всех утраченных органов и длительной реабилитации.

«Прошло два года с момента этого инцидента, и мы все еще хотим сделать все возможное, чтобы спасти нашего ребенка, мы также хотим добиться для него правды при помощи видео с камер наблюдения и видео с операции», — рассказала мать мальчика.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.47
-0.35 92.25
-0.69
Рост для Дев, отдых для Стрельцов: гороскоп для всех знаков на ноябрь 202...

Последние новости

14:48
Ким Кардашьян: высадка американцами на Луну в 1969 году являются инсценировкой
14:39
Умер снявшийся в сериале «Глухарь» актер Анатолий Меньщиков
14:29
Врачи по ошибке удалили 12-летнему мальчику несколько органов во время операции
14:22
Просит о помощи: жена Игоря Николаева подхватила неизвестный вирус в Пекине
14:15
Умер актер из «Приключений Али-Бабы и сорока разбойников» Якуб Ахмедов
14:15
Мужчина убил трех человек и дразнил следствие кровавыми посланиями

Сейчас читают

«Инопланетный корабль»: ученые сомневаются в происхождении объекта 3I/ATLAS
Трамп заявил о строительстве Южной Кореей атомной подводной лодки для США
Все-таки жена: актер Александр Устюгов о статусе отношений с Аглаей Шиловской
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео