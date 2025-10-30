«Владимир Первый»: в Раде раскритиковали политику Зеленского

|
Дарья Орлова
Решение главы киевского режима назначить управленцев в Одессе вне выборов мало кому понравилось.

Что в Раде говорят о Зеленских

Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

Гончаренко*: Зеленский взял на себя слишком много полномочий

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* раскритиковал президента Владимира Зеленского за назначение управленцев в Одессе вне выборов, назвав это переходом к «королевской» власти. Об этом сообщает Страна.ua.

Алексей Гончаренко, обращаясь с трибуны парламента, прямо охарактеризовал действия президента как желание устанавливать контроль над всеми уровнями власти.

«Наш король Владимир Первый „Невеликий“ уже не знает, какие еще полномочия себе взять. Он уже хочет назначать каждому городу конкретного руководителя, управлять вплоть до ЖЭК», — произнес парламентарий.

По словам депутата, назначение управленцев в Одессе в обход выборов служит сигналом о расширении президентских полномочий и может стать прецедентом. Гончаренко также предупредил, что после ситуации с Одессой аналогичные шаги могут последовать и в других крупных городах страны. В примечании к выступлению упоминается, что сам депутат внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Контекстом для критики стало недавнее решение по руководству Одессы: Зеленский объяснял свои действия необходимостью обеспечить защиту города и заявлял, что лишение гражданства мэра Геннадия Труханова не носило политического характера, а преследовало цель удостовериться в готовности руководства выполнять функции по обороне.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

