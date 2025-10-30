Последняя экскурсия: пенсионерку забыли на острове во время круиза, а нашли мертвой

Пенсионерку из Австрии забыли на острове во время круиза и нашли мертвой

Пожилая женщина из Австралии погибла после того, как ее случайно забыли на острове Лизард во время морского круиза. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел, когда лайнер, вышедший из порта Кэрнса, остановился у одного из островов на Большом Барьерном рифе. Туристка участвовала в прогулке к вершине скалы, но, возвращаясь, заблудилась.

По данным издания, никто из сопровождающих не заметил ее исчезновения, и судно отплыло без пассажирки.

«Последние люди вернулись на борт, и корабль почти сразу ушел. Мы даже удивились, как быстро они покинули остров», — рассказала одна из участниц поездки.

Через несколько часов экипаж понял, что женщины нет на борту. Тогда началась масштабная поисковая операция: к острову направили спасателей и вертолет. Тело погибшей обнаружили у подножия скалы — предположительно, она сорвалась, пытаясь вернуться к берегу.

Компания-организатор выразила соболезнования семье туристки. Родственники погибшей готовят иск против турфирмы. По словам их адвоката, система электронных пропусков на лайнере должна была предотвратить подобное ЧП, однако экипаж не заметил, что пассажирка не вернулась.

