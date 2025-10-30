Сорвавшуюся с обрыва собаку спасли в Сан-Франциско

Сцена, достойная голливудского блокбастера, развернулась в Сан-Франциско. Во время игры собака сорвалась со скалы и 20 долгих минут находилась на узком выступе на высоте 12 метров над обрывом.

На место оперативно прибыли спасатели и вызволили щенка из беды. С помощью тросов они аккуратно подняли четвероногого экстремала наверх и передали дрожащего, но целого, его хозяину.

Ранее 5-tv.ru писал, что сотрудники Московского зоопарка спасли жизнь летучей мыши по кличке Алекс.

Алекс поступил в зоопарк в критическом состоянии: у животного были тяжелые переломы, угрожающие его жизни, и шансы на выживание казались минимальными. Несмотря на это, команда ветеринаров проявила высокий профессионализм и ювелирную точность при оказании помощи, фактически «собрав» летучую мышь заново, что позволило сохранить ее жизнь.

После успешного лечения, учитывая стрессовое состояние и неспособность Алекса вернуться в дикую природу, животное было передано в Центр реабилитации рукокрылых.

