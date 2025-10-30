Сорвавшуюся с обрыва собаку спасли в Сан-Франциско

Эфирная новость 61 0

Щенок упал со скалы во время игры и оказался на высоте в 12 метров.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сцена, достойная голливудского блокбастера, развернулась в Сан-Франциско. Во время игры собака сорвалась со скалы и 20 долгих минут находилась на узком выступе на высоте 12 метров над обрывом.

На место оперативно прибыли спасатели и вызволили щенка из беды. С помощью тросов они аккуратно подняли четвероногого экстремала наверх и передали дрожащего, но целого, его хозяину.

Ранее 5-tv.ru писал, что сотрудники Московского зоопарка спасли жизнь летучей мыши по кличке Алекс.

Алекс поступил в зоопарк в критическом состоянии: у животного были тяжелые переломы, угрожающие его жизни, и шансы на выживание казались минимальными. Несмотря на это, команда ветеринаров проявила высокий профессионализм и ювелирную точность при оказании помощи, фактически «собрав» летучую мышь заново, что позволило сохранить ее жизнь.

После успешного лечения, учитывая стрессовое состояние и неспособность Алекса вернуться в дикую природу, животное было передано в Центр реабилитации рукокрылых.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.47
-0.35 92.25
-0.69
Рост для Дев, отдых для Стрельцов: гороскоп для всех знаков на ноябрь 202...

Последние новости

16:45
«Публичная видимость»: Мишель Обама готовится к разводу с Бараком после 33 лет брака
16:31
Последняя экскурсия: пенсионерку забыли на острове во время круиза, а нашли мертвой
16:26
Собянин: Завершен еще один этап строительства Рублево-Архангельской линии метро
16:21
Путин приказал обеспечить проезд иностранных СМИ в районы блокирования ВСУ
16:15
Мужчина убил сожительницу и замуровал ее тело на веранде квартиры
16:11
Спецвыпуск мультфильма «Три Кота. Путешествие во времени» выйдет в кино

Сейчас читают

«Я артист с другой органикой»: Кочнев заменил Калюжного в сериале «Вампиры средней полосы»
«Инопланетный корабль»: ученые сомневаются в происхождении объекта 3I/ATLAS
Все-таки жена: актер Александр Устюгов о статусе отношений с Аглаей Шиловской
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео