Ким Кардашьян: высадка американцами на Луну в 1969 году являются инсценировкой

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 44 0

Блогер привела ряд аргументов.

Была ли высадка на Луну в 1969 году на самом деле

Фото: Scott A Garfitt/ТАСС

Телезвезда и инфлюенсер Ким Кардашьян в новом эпизоде шоу «Семейство Кардашьян» заявила, что американская миссия «Аполлон-11» и высадка на Луну в 1969 году являются инсценировкой. Об этой сообщает Daily Mail.

Звезда пыталась убедить актрису Сару Полсон, что астронавты, включая Базза Олдрина и Нила Армстронга, не ходили по Луне.

«Не думаю, что мы это сделали. Мне кажется, это было ненастоящее. Я видела несколько видеороликов, где Базз Олдрин говорит о том, что этого не произошло. Теперь он постоянно говорит это в интервью» — отметила Кардашьян, объясняя, что поверила в теорию после изучения интервью астронавта.

Она также привела аргументы, связанные с развевающимся флагом, отпечатками обуви и отсутствием звезд на фотографиях. Сара Полсон пообещала глубже погрузиться в тему, после того как Ким прислала ей несколько материалов и теорий.

Американский космический корабль «Аполлон-11» совершил первую в истории высадку человека на Луну в период с 16 по 24 июля 1969 года. Командир экипажа Нил Армстронг и пилот лунного модуля Эдвин Базз Олдрин посадили лунный модуль в юго-западном районе Моря Спокойствия. Армстронг стал первым человеком, ступившим на поверхность Луны. Через 15 минут к нему присоединился Олдрин.

Астронавты провели на Луне 21 час 36 минут 21 секунду, включая один выход продолжительностью 2 часа 31 минуту 40 секунд.

В ходе пребывания на Луне они установили флаг США, разместили научное оборудование и собрали 21,55 кг образцов лунного грунта для доставки на Землю. Майкл Коллинз оставался на окололунной орбите в командном модуле, обеспечивая связь и контроль систем.

