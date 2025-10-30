После долгих лет одиночества вдова Абдулова нашла нового возлюбленного

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 87 0

Юлия решилась открыть сердце — теперь рядом с ней бизнесмен Александр, которого она уже называет своим мужем.

Новые отношения вдовы Абдулова

Фото: www.globallookpress.com/ Aleksandr Sternin

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вдова актера Александра Абдулова, Юлия, спустя годы после его смерти вновь обрела личное счастье. В ее жизни появился мужчина по имени Александр — предприниматель, с которым у нее сложились близкие отношения. Об этом сообщает kp.ru.

После утраты мужа Юлия сосредоточилась на воспитании дочери и вела закрытую жизнь, стараясь избегать публичности. Но отношения с новым избранником, по словам близких, развивались спокойно и без излишнего внимания со стороны окружающих.

«Они пока не поженились, но уже съехались, живут вместе. Юля не работает, занимается домом», — рассказали изданию друзья семьи.

По словам знакомых, рядом с Александром Юлия заметно изменилась — стала улыбчивее, выглядит ухоженно и спокойнее. Многие уверены, что спустя годы одиночества она наконец-то почувствовала себя по-настоящему счастливой.

Дочь Абдулова, Евгения, призналась, что с трудом справляется с давлением, связанным с именем знаменитого отца. В беседе с изданием Woman.ru девушка рассказала, что часто ощущает на себе предвзятое отношение окружающих.

В марте этого года Евгении исполнилось 18 лет. Следуя примеру семьи, она поступила во ВГИК, выбрав режиссерское направление, и уже пробует себя в актерстве. Несмотря на амбиции и стремление к самореализации, начинающая артистка призналась, что недовольна своим последним проектом.

По словам Евгении, ей пока сложно объективно оценить собственные способности и творческий потенциал. Девушка отметила, что путь к признанию для нее только начинается, и она не хочет, чтобы на нее смотрели исключительно как на дочь великого актера.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.47
-0.35 92.25
-0.69
Рост для Дев, отдых для Стрельцов: гороскоп для всех знаков на ноябрь 202...

Последние новости

16:45
«Публичная видимость»: Мишель Обама готовится к разводу с Бараком после 33 лет брака
16:31
Последняя экскурсия: пенсионерку забыли на острове во время круиза, а нашли мертвой
16:26
Собянин: Завершен еще один этап строительства Рублево-Архангельской линии метро
16:21
Путин приказал обеспечить проезд иностранных СМИ в районы блокирования ВСУ
16:15
Мужчина убил сожительницу и замуровал ее тело на веранде квартиры
16:11
Спецвыпуск мультфильма «Три Кота. Путешествие во времени» выйдет в кино

Сейчас читают

«Я артист с другой органикой»: Кочнев заменил Калюжного в сериале «Вампиры средней полосы»
«Инопланетный корабль»: ученые сомневаются в происхождении объекта 3I/ATLAS
Все-таки жена: актер Александр Устюгов о статусе отношений с Аглаей Шиловской
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео