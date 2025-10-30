После долгих лет одиночества вдова Абдулова нашла нового возлюбленного

Вдова актера Александра Абдулова, Юлия, спустя годы после его смерти вновь обрела личное счастье. В ее жизни появился мужчина по имени Александр — предприниматель, с которым у нее сложились близкие отношения. Об этом сообщает kp.ru.

После утраты мужа Юлия сосредоточилась на воспитании дочери и вела закрытую жизнь, стараясь избегать публичности. Но отношения с новым избранником, по словам близких, развивались спокойно и без излишнего внимания со стороны окружающих.

«Они пока не поженились, но уже съехались, живут вместе. Юля не работает, занимается домом», — рассказали изданию друзья семьи.

По словам знакомых, рядом с Александром Юлия заметно изменилась — стала улыбчивее, выглядит ухоженно и спокойнее. Многие уверены, что спустя годы одиночества она наконец-то почувствовала себя по-настоящему счастливой.

Дочь Абдулова, Евгения, призналась, что с трудом справляется с давлением, связанным с именем знаменитого отца. В беседе с изданием Woman.ru девушка рассказала, что часто ощущает на себе предвзятое отношение окружающих.

В марте этого года Евгении исполнилось 18 лет. Следуя примеру семьи, она поступила во ВГИК, выбрав режиссерское направление, и уже пробует себя в актерстве. Несмотря на амбиции и стремление к самореализации, начинающая артистка призналась, что недовольна своим последним проектом.

По словам Евгении, ей пока сложно объективно оценить собственные способности и творческий потенциал. Девушка отметила, что путь к признанию для нее только начинается, и она не хочет, чтобы на нее смотрели исключительно как на дочь великого актера.

