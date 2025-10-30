Спецвыпуск мультфильма «Три Кота. Путешествие во времени» выйдет в кино

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 40 0

По сюжету герои отправятся в удивительное путешествие сквозь временные эпохи.

Когда выйдет в кино мультфильм Три Кота

Фото: НМГ «Кинопрокат»

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Юбилейный спецвыпуск мультфильма «Три Кота. Путешествие во времени» выйдет на киноэкраны. Об этом сообщили в пресс-службе дистрибьютора игровых и анимационных фильмов «НМГ Кинопрокат», входящем в холдинг Национальная Медиа Группа, «Студия Метрафильмс» и «СТС Медиа».

По сюжету у любимых детьми и взрослыми героев наступает особенный день для семьи — годовщина первой встречи мамы и папы. Однако торжество оборачивается фантастическими событиями.

В научной лаборатории бабушки Коржик, Карамелька и Компот случайно запускают старый диван, который оказывается машиной времени. Персонажи отправляются в удивительное путешествие сквозь временные эпохи — от Каменного века и Античности до времен Средневековья и промышленного переворота.

Герои мультфильма впервые появились на экранах 24 октября 2015 года. За десять лет выросло не одно поколение зрителей, а сами котята успели стать персонажами полнометражных фильмов. Анимационная вселенная получила десятки наград и стала известной по всему миру.

В данный момент трейлер уже находится в открытом доступе. В рамках кинопоказа зрителям представят и ряд новых серий. Фильм появится в широком прокате 11 декабря 2025 года.

Ранее, писал 5-tv.ru, стала известна дата выхода в прокат фильма «Елки 12».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.47
-0.35 92.25
-0.69
Рост для Дев, отдых для Стрельцов: гороскоп для всех знаков на ноябрь 202...

Последние новости

16:45
«Публичная видимость»: Мишель Обама готовится к разводу с Бараком после 33 лет брака
16:31
Последняя экскурсия: пенсионерку забыли на острове во время круиза, а нашли мертвой
16:26
Собянин: Завершен еще один этап строительства Рублево-Архангельской линии метро
16:21
Путин приказал обеспечить проезд иностранных СМИ в районы блокирования ВСУ
16:15
Мужчина убил сожительницу и замуровал ее тело на веранде квартиры
16:11
Спецвыпуск мультфильма «Три Кота. Путешествие во времени» выйдет в кино

Сейчас читают

«Я артист с другой органикой»: Кочнев заменил Калюжного в сериале «Вампиры средней полосы»
«Инопланетный корабль»: ученые сомневаются в происхождении объекта 3I/ATLAS
Все-таки жена: актер Александр Устюгов о статусе отношений с Аглаей Шиловской
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео