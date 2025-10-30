«Только молитва»: группа «Город 312» о поддержке певицы Аи во время ее реабилитации

Участники группы «Город 312» рассказали о поддержке певицы Аи во время болезни

Группа «Город 312» начала работать для того, чтобы финансово помочь певице Ае (настоящее имя Светлана Назаренко. — Прим. ред.) с реабилитацией после перенесенного инсульта. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказали участники легендарного коллектива на юбилейном шоу, посвященном 30-летию «Русского Радио» и церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон».

«Группа вообще начала работать для того, чтобы, собственно, спонсировать реабилитацию», — рассказала участница группы Диана Макарова.

По словам молодой артистки, Светлане сейчас сложнее всего, поэтому все силы направлены на ее поддержку.

«Как поддержать человека в такой ситуации, когда все рухнуло? Только молитвой», — ответила артистка на вопрос о моральной поддержке Светланы.

Группа «Город 312» приостановила концертную деятельность весной 2023 года. Спустя время солистка коллектива Ая сообщила, что уходит в творческой отпуск. Место певицы тогда заняла новая вокалистка Диана Макарова.

Оказалось, что Светлана Назаренко четыре раза переболела коронавирусом, а в последний раз недуг поразил 25% ее легких, а также у звезды пропало обоняние. В сентябре 2025 года Ая поделилась, что после осложнений у нее произошел обширный инсульт.

Позднее выяснилось, коронавирус сказался на состоянии сосудов и суставов, повлиял на кровь и спровоцировал тромбоз. Несмотря на риски, артистка продолжила выступать. Считала, раз у нее всегда было крепкое здоровье, справится. Певица выходила на сцену с высокой температурой и боялась только потерять голос.

