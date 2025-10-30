Захарова уличила Киев в попытках прикрыть свои преступления

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 37 0

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала запрет Украины пускать журналистов в район блокирования ВСУ.

Что Захарова сказала о запрете Киева на допуск СМИ на СВО

Киевский режим старается скрыть свои преступления за рядом придуманных законов. Такую позицию высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, когда прокомментировала запрет Киева на допуск сотрудников прессы в район блокирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Слова дипломат передал ТАСС.

«Преступный режим напридумывал преступных законов, которыми прикрывает свои преступления», — отметила Захарова.

До этого президент РФ Владимир Путин распорядился обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов в районы блокирования ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске.

По приказу главы государства, российское командование при необходимости готово на время остановить боевые действия на указанных территориях. Такая пауза может продлиться пять-шесть часов. Также могут быть организованы коридоры для свободного движения представителей иностранных СМИ. Украинские журналисты в этом числе.

В дальнейшем официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий отметил, что Киев указал представителям иностранных СМИ на юридические последствия в случае поездок в зону специальной военной операции (СВО) в Купянске Харьковской области и Красноармейске Донецкой Народной Республики (ДНР).

Ранее 5-tv.ru писал, что Киев и Лондон готовят новые диверсии против России.

