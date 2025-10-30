Киевский режим старается скрыть свои преступления за рядом придуманных законов. Такую позицию высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, когда прокомментировала запрет Киева на допуск сотрудников прессы в район блокирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Слова дипломат передал ТАСС.

«Преступный режим напридумывал преступных законов, которыми прикрывает свои преступления», — отметила Захарова.

До этого президент РФ Владимир Путин распорядился обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов в районы блокирования ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске.

По приказу главы государства, российское командование при необходимости готово на время остановить боевые действия на указанных территориях. Такая пауза может продлиться пять-шесть часов. Также могут быть организованы коридоры для свободного движения представителей иностранных СМИ. Украинские журналисты в этом числе.

В дальнейшем официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий отметил, что Киев указал представителям иностранных СМИ на юридические последствия в случае поездок в зону специальной военной операции (СВО) в Купянске Харьковской области и Красноармейске Донецкой Народной Республики (ДНР).

