Авиарейс из Москвы на Кубу был перенаправлен в другой аэропорт на острове

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Причиной стал мощнейший ураган «Мелисса».

Почему самолет из Москвы на Кубу направили в другой аэропорт

Фото: Reuters/Norlys Perez

Авиарейс из Москвы на Кубу был перенаправлен в другой аэропорт на острове из-за урагана «Мелисса». Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии.

Как отметили в организации, траектория рейса была изменена. Из Шереметьево авиалайнер приземлился в местном кубинском аэропорту Варадеро вместо Франка Паиса в провинции Ольгин.

На борту самолета находилось 433 человека, которых разместят в комфортабельных гостиничных комплексах, полностью соответствующих ранее выбранному уровню проживания.

Основная зона поражения стихией пришлась на восточную часть Кубы, в частности, на провинцию Ольгин. Правительство Кубы предприняло все необходимые меры предосторожности, оперативно эвакуировав свыше 700 тысяч человек из наиболее уязвимых регионов острова.

Мощнейший ураган «Мелисса» сравнял с землей целые районы Кубы и унес десятки жителей. Кроме того, он оставил за собой катастрофические разрушения на Ямайке, Доминикане, Гаити.

Стихию удалось даже снять с орбиты Земли с борта Международной космической станции.


