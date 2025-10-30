Специалисты прогнозируют эпидемию холеры на Гаити из-за урагана «Мелисса»
В этой стране от удара стихии погибли более 20 человек.
Фото, видео: Reuters/Egeder Pq Fildor; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
На Гаити прогнозируют эпидемию холеры из-за урагана «Мелисса»
Сильнейший ураган «Мелисса» пронесся по побережью Кубы и сейчас движется по Багамским островам. Самая смертоносная за последние два века стихия принесла катастрофические разрушения: шквалистый ветер и наводнения от проливных дождей вырывают деревья, сносят дома и уничтожают целые жилые районы.
Из-за урагана кубинские власти эвакуировали более семисот тысяч человек. Спасатели уже ищут пострадавших и заодно подсчитывают ущерб.
А до этого «Мелисса» обрушилась на другие карибские страны. Вот так со спутника выглядят ужасающие разрушения на Ямайке. Большая часть острова до сих пор обесточена, десятки тысячи людей все еще в убежищах. От стихии погибли четыре человека, а на Гаити — более 20. И ситуация в стране может резко ухудшиться. Специалисты прогнозируют эпидемию холеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что из-за непогоды восемь кораблей ВМС США, участвовавших в антинаркотической операции у побережья Венесуэлы, были вынуждены изменить курс и свернуть с намеченного маршрута.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 30 окт
- Теплый свитер и зонт не забудь: какая погода ожидается в Москве 30 октября
- 30 окт
- Ураган «Мелисса» обрушился на побережье Кубы
- 30 окт
- «Положительные аномалии»: какая погода ожидает москвичей в начале ноября
- 29 окт
- Ураган «Мелисса» на подходе: как жители Ямайки готовятся к удару стихии
- 28 окт
- Аномалии и дожди: прогноз погоды на ноябрь 2025 года в России
- 28 окт
- Глаз шторма: ураган «Меллиса» сняли с орбиты Земли
- 26 окт
- Снегопады отменяются? Какая погода ждет москвичей в последнюю неделю октября
- 26 окт
- Стоит брать зонты? Синоптики рассказали о погоде в Москве 26 октября
- 24 окт
- После двойного удара молнией мужчину начали посещать предчувствия
- 23 окт
- «Неврозы и депрессия»: чем опасен опустившийся на Москву туман
Читайте также
100%
Нашли ошибку?