Специалисты прогнозируют эпидемию холеры на Гаити из-за урагана «Мелисса»

В этой стране от удара стихии погибли более 20 человек.

На Гаити прогнозируют эпидемию холеры из-за урагана «Мелисса»

Сильнейший ураган «Мелисса» пронесся по побережью Кубы и сейчас движется по Багамским островам. Самая смертоносная за последние два века стихия принесла катастрофические разрушения: шквалистый ветер и наводнения от проливных дождей вырывают деревья, сносят дома и уничтожают целые жилые районы.

Из-за урагана кубинские власти эвакуировали более семисот тысяч человек. Спасатели уже ищут пострадавших и заодно подсчитывают ущерб.

А до этого «Мелисса» обрушилась на другие карибские страны. Вот так со спутника выглядят ужасающие разрушения на Ямайке. Большая часть острова до сих пор обесточена, десятки тысячи людей все еще в убежищах. От стихии погибли четыре человека, а на Гаити — более 20. И ситуация в стране может резко ухудшиться. Специалисты прогнозируют эпидемию холеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что из-за непогоды восемь кораблей ВМС США, участвовавших в антинаркотической операции у побережья Венесуэлы, были вынуждены изменить курс и свернуть с намеченного маршрута.

