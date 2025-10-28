Глаз шторма: ураган «Меллиса» сняли с орбиты Земли
Камеры на борту МКС зафиксировали стихию над Атлантикой.
Космонавты показали ураган «Меллиса» из космоса
Завораживающие кадры сегодня были сделаны с борта Международной космической станции. Вот так выглядит сильнейший ураган Меллиса, который сейчас бушует в Атлантическом океане. Он уже набрал максимальную мощность и движется к Карибскому бассейну. Эта огромная воронка уже разрушила в Доминикане более 750 домов и идет в сторону Ямайки и Кубы.
Стихию удалось снять даже изнутри. Видно, что самолет находится в самом центре так называемого «глаза» — вверху голубое небо, а вот внизу густые тучи. Из-за непогоды восемь кораблей ВМС США, которые принимали участие в антинаркотической операции против Венесуэлы, вынуждены были свернуть с маршрута.
Ранее, писал 5-tv.ru, шторм «Эми» обесточил Британские острова. Сильнее всего пострадала Ирландия — там было обесточено около 184 тысяч домов, ферм и предприятий. В Северной Ирландии свет погас у 50 тысяч потребителей.
