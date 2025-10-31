Новая волна страха: чиновники в США массово переезжают на военные базы после убийства Кирка

Простым гражданам остается наблюдать, как элита возводит новые стены между собой и обществом.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Jürgen Schwenkenbecher

Чиновники в США массово переезжают на военные базы после убийства Кирка

Американские чиновники, опасаясь за свою безопасность, переезжают на военные базы вблизи Вашингтона.

По данным The Atlantic, после убийства консервативного активиста Чарли Кирка государственные служащие решили максимально отгородиться от общества. И хотя буллинг высокопоставленных лиц происходил и ранее, после смерти Кирка бегство на спецобъекты стало массовым.

При этом далеко не всем позволена такая «роскошь», и часть чиновников переезжает в съемные коттеджи с усиленной охраной. Вот только свободных престижных домов в американской столице не так уж и много. И найти подходящие виллы, в которых будет не стыдно проводить официальные мероприятия, удается далеко не всем.

Чарли Кирк погиб 10 сентября во время покушения, совершенного в момент его выступления в Университете штата Юта. Он сыграл важную роль в победе Трампа на выборах 2024 года.

Обвинения в умышленном убийстве и создании угрозы жизни других лиц были предъявлены Тайлеру Робинсону, подозреваемому в нападении, 16 сентября. Уже на следующий день он впервые предстал перед судом по видеосвязи.

