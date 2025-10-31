Только за третий квартал убытки составили более миллиарда евро.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Volkswagen; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Volkswagen столкнулся с рекордными убытками. Немецкий концерн закончил третий квартал в минусе более чем на миллиард евро.

Последний раз такие проблемы были во время пандемии. Теперь же прибыль падает по целому ряду причин. Так, по компании ударил кризис в дочерней Porsche, и, что еще важнее, автогиганта поразили американские пошлины.

В Volkswagen считают, что к концу года потери от тарифов могут превысить пять миллиардов евро. Помимо этого, в некоторых странах автоконцерн проигрывает китайским конкурентам, а из-за энергетического кризиса в Германии увеличиваются расходы компании.

Десять лет назад Агентство по охране окружающей среды США (EPA) выявило нарушения в тестах на выбросы автомобилей Volkswagen, что стало началом скандала «дизельгейт», затронувшего около 11 миллионов машин по всему миру.

Скандал повлек за собой миллиардные выплаты концерну и подорвал доверие к автопроизводителям. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.50
1.03 93.39
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:16
ФСБ задержала планировавшего сбежать на Украину диверсанта из Коми
11:15
Тело семилетнего мальчика найдено в морозильной камере
11:11
Танцуй! Россиянам предложили новый способ оплаты проезда
11:03
ОСАГО для хозяев собак бойцовских пород могут ввести в России
10:55
Киев использует запрет на въезд к «котлам» для сокрытия положения дел на фронте
10:44
«Тоска зеленая»: Юлия Барановская рассказала про свое самое необычное свидание

Сейчас читают

Союзники в замешательстве: Трамп изменил риторику по Украине
«Будто первый раз замуж выходила»: Ая о возвращении на сцену вместе с «Город 312»
Боролся до последнего вздоха: последние дни жизни актера Романа Попова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео