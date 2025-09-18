Десять лет спустя: Европа подводит итоги «дизельгейта»

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Он стал масштабным толчком для перемен во всей отрасли.

Как «дизельгейт» повлиял на отрасль

Ровно десять лет назад Агентство по охране окружающей среды США (EPA) выявило нарушения в тестах на выбросы автомобилей Volkswagen, что стало началом скандала «дизельгейт», затронувшего около 11 миллионов машин по всему миру. Об этом сообщает Autocar.

Скандал повлек за собой миллиардные выплаты концерну и подорвал доверие к автопроизводителям. Он стал толчком для масштабных изменений в отрасли и ужесточения экологических норм. Именно после «дизельгейта» Европа начала активно развивать электромобили и планировать запрет на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году.

На автосалоне в Мюнхене руководители BMW, Stellantis, Renault и Volkswagen выразили критику жесткой регуляторной политики и подчеркнули, что необходимо учитывать полный жизненный цикл автомобиля, включая альтернативные технологии вроде e-fuel. Эксперты автопрома отметили, что важно предлагать потребителям доступные и востребованные модели, а не только дорогие электромобили.

В Брюсселе уже демонстрируют готовность к компромиссам. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о поддержке компактных городских машин с более мягкими требованиями, хотя конечной целью остается полный переход на электротягу.

Эксперты подчеркивают, что без давления регуляторов прогресс в области электромобилей был бы значительно медленнее. Сейчас главным вопросом является не сам переход на экологичные технологии, а темпы и условия, на которых он будет осуществляться, что напрямую влияет на стратегию автомобильной отрасли в Европе.

Дизельгейт — это масштабный скандал, связанный с немецким автоконцерном Volkswagen, который вспыхнул в 2015 году. Компания установила в более чем 11 миллионах дизельных автомобилей специальное программное обеспечение, которое во время тестов занижало реальные показатели вредных выбросов, особенно оксидов азота (NOx). Во время лабораторных проверок программа распознавала тест и активировала режим с пониженным уровнем выбросов, а при обычной эксплуатации количество вредных веществ было в десятки раз выше разрешенных норм.

