Десять лет спустя: Европа подводит итоги «дизельгейта»

Ровно десять лет назад Агентство по охране окружающей среды США (EPA) выявило нарушения в тестах на выбросы автомобилей Volkswagen, что стало началом скандала «дизельгейт», затронувшего около 11 миллионов машин по всему миру. Об этом сообщает Autocar.

Скандал повлек за собой миллиардные выплаты концерну и подорвал доверие к автопроизводителям. Он стал толчком для масштабных изменений в отрасли и ужесточения экологических норм. Именно после «дизельгейта» Европа начала активно развивать электромобили и планировать запрет на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году.

На автосалоне в Мюнхене руководители BMW, Stellantis, Renault и Volkswagen выразили критику жесткой регуляторной политики и подчеркнули, что необходимо учитывать полный жизненный цикл автомобиля, включая альтернативные технологии вроде e-fuel. Эксперты автопрома отметили, что важно предлагать потребителям доступные и востребованные модели, а не только дорогие электромобили.

В Брюсселе уже демонстрируют готовность к компромиссам. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о поддержке компактных городских машин с более мягкими требованиями, хотя конечной целью остается полный переход на электротягу.

Эксперты подчеркивают, что без давления регуляторов прогресс в области электромобилей был бы значительно медленнее. Сейчас главным вопросом является не сам переход на экологичные технологии, а темпы и условия, на которых он будет осуществляться, что напрямую влияет на стратегию автомобильной отрасли в Европе.

Дизельгейт — это масштабный скандал, связанный с немецким автоконцерном Volkswagen, который вспыхнул в 2015 году. Компания установила в более чем 11 миллионах дизельных автомобилей специальное программное обеспечение, которое во время тестов занижало реальные показатели вредных выбросов, особенно оксидов азота (NOx). Во время лабораторных проверок программа распознавала тест и активировала режим с пониженным уровнем выбросов, а при обычной эксплуатации количество вредных веществ было в десятки раз выше разрешенных норм.

