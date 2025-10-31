Родственники пропавшего в Турции пловца Свечникова приехали в Стамбул

Эфирная новость 86 0

Их цель — убедиться, что исчезнувшего во время заплыва в Босфоре Николая все еще ищут.

Фото, видео: EPA/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Родственники пропавшего в Турции пловца Николая Свечникова прибыли в Стамбул. Они хотят лично убедиться, что поиски спортсмена продолжаются.

Николай пропал еще 24 августа, во время массового заплыва в Босфоре. После того как состязание завершилось, он не вышел на связь. Мать россиянина дала эксклюзивное интервью «Известиям» и заявила, что готовится подавать в суд на организаторов заплыва.

«Я приехала к адвокату, и мы решаем вопрос об иске к организаторам, потому что организаторами было допущено очень-очень много ошибок. Допустим, мой сын думал, что трекер, который одевают на руку, что он будет действовать всю дистанцию. Оказалось, что он действует только на старт и на финиш. Потом, организаторы тоже почему-то не восприняли всерьез то, что человек пропал. Цель сейчас — хотим, чтобы организаторы понесли какое-то наказание», — рассказала мать Николая Свечникова Галина Свечникова.

Галина Свечникова также добавила, что она против прекращения поисков. Говорит что на воды Босфора — выходят много уличных камер, и данные с них пока никто не изучил.

По одной из версий, Николай почувствовал себя плохо, поплыл в неправильном направлении, добрался до берега, но потерял сознание. Семья надеется, что пловец жив и находится в какой-то из турецких больниц. И готова выплатить вознаграждение тем жителям Стамбула, кто поможет с поисками.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.50
1.03 93.39
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:02
Собянин: Мост-парус на западе Москвы строится без остановки движения по реке
16:00
Идеально к Хэллоуину или просто для мрачной пятницы: ТОП самых страшных фильмов
15:57
В Сочи восьмилетнего мальчика на электросамокате дважды сбили машины
15:48
Иосиф Пригожин вступился за Егора Крида: «Это нонсенс»
15:42
Ушла из жизни американский композитор Глэдис Райт
15:36
В Нижнем Новгороде из реабилитационного центра пропали шестеро детей

Сейчас читают

Союзники в замешательстве: Трамп изменил риторику по Украине
«Будто первый раз замуж выходила»: Ая о возвращении на сцену вместе с «Город 312»
Боролся до последнего вздоха: последние дни жизни актера Романа Попова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео