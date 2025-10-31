Банки все чаще меняют условия кредитов без предупреждения

Банки стали без предупреждения увеличивать сроки кредитов, менять ставки и размер ежемесячного платежа. На это жалуются клиенты сразу нескольких финансовых организаций.

Как выяснили «Известия», причина, в большинстве случаев, — нарушения условий договора, о которых клиент был недостаточно информирован. Чаще всего такое происходит после отключения платных пакетов, которые давали льготы по кредиту.

Эксперты отмечают: банк действительно может менять условия по ссуде в одностороннем порядке, но только в строго установленных законом случаях. Это право обычно прописано в договоре изначально. Однако заемщики зачастую документ не читают. Поэтому вернуться на прежнюю траекторию выплат обычно им не удается.

