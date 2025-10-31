Банки все чаще меняют условия кредитов без предупреждения

При этом законом в ряде случаев это не запрещено.

Банки стали без предупреждения увеличивать сроки кредитов, менять ставки и размер ежемесячного платежа. На это жалуются клиенты сразу нескольких финансовых организаций.

Как выяснили «Известия», причина, в большинстве случаев, — нарушения условий договора, о которых клиент был недостаточно информирован. Чаще всего такое происходит после отключения платных пакетов, которые давали льготы по кредиту.

Эксперты отмечают: банк действительно может менять условия по ссуде в одностороннем порядке, но только в строго установленных законом случаях. Это право обычно прописано в договоре изначально. Однако заемщики зачастую документ не читают. Поэтому вернуться на прежнюю траекторию выплат обычно им не удается.

Ранее 5-tv.ru писал, что деньги со счетов россиян утекают не только по вине мошенников. Родители все чаще теряют средства из-за онлайн-развлечений, которыми пользуются их дети. Подростки тратят на это огромные суммы, зачастую без спроса. В основном, покупают цифровое снаряжение и наряды для своих персонажей.

