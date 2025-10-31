Едим по-русски: использование иностранных слов в меню кафе могут сократить

Российское меню в ближайшее время может сильно измениться, но не по качеству, а лишь по словам. В Госдуме предложили сократить использование англицизмов и других иностранных заимствований в том числе в кафе и ресторанах.

Запрещать их полностью, конечно, не будут, но например, скрембл, донат и милкшейк переведут на русский, чтобы всем без уточнений было понятно, что это за блюда. Корреспондент «Известий» Василий Михеев расскажет, насколько это возможно.

Панкейки — не оладьи, а именно панкейки, такое отдельное блюдо, считает шеф-повар Александр. Заказав оладьи — не получишь панкейки, и наоборот. Если набор продуктов на оба утренних лакомства одинаков, результат, глазами кулинара сильно разнится.

«Края оладьев обычно более зажаренные, сердцевина более нежная, в панкейках, наоборот, мы получаем такой нежный, бежевый, коричневый цвет», — отметил шеф-повар.

Ну, и вместо сметаны — кленовый сироп, но это уже, конечно детали.

«В гастрономии, в кулинарии много терминов, которые пришли из других языков, например, французского, как салат оливье, или соус тар-тар, который метод нарезки. Даже привычный всем жульен — это метод нарезки соломкой, а не традиционное блюдо», — рассказал шеф-повар Александр Кривцов.

Однако, именно вся так называемая «иностранщина» в меню и на ценниках так взбудоражила депутатов. Утверждают: за худи, тартами и сэйлами теряем свое, исконное. У такой позиции есть активные сторонники.

На сторону борцов за чистоту великого и могучего, как минимум, встает логика. Она же и на стороне тех, кто за панкейки, пиццы и тарты.

В той же кулинарии хватает примеров, как заменяемых названий, так и нет. Например, любой, кто хоть раз был в итальянском ресторане, отличит пасту и кальцоне от макарон по-флотски и кулебяки: разница очевидна. С другой стороны, есть же и очевидные аналоги иностранным словам, используемым ради привлечения покупателей. Вроде не забытые пока яичница-болтунья, драник и пончик.

В Петербурге последний даже продаваемей доната.

Худи, толстовка или свитшот. Для поколений 30-40 летних это по сути одно и то же. Было бы тепло и удобно, а там, пусть хоть просто кофтой называется. Но в профессиональной среде путать эти три слова — смерти подобно.

«Худи всегда идет с капюшоном. Как правило, присутствует карман-кенгуру. Отличие от толстовки основные — это молния, на толстовках как правило используется молния. Также они могут быть как с капюшоном, так и без капюшона, карманы, в основном, идут боковые», — уточнил территориальный менедже магазина спортивной одежды Дмитрий Мельников.

И если поменять худи на кофту в любом магазине можно, просто напечатав новый ценник, то смена такого бизнес-паспорта вещи с заграничного на отечественный — процедура и дорогая, и сложная. Тут вопрос «зачем?» — главный.

«В ренейминге нужно смотреть куда более глубже — не просто сделать переименование компании, но и смотреть, что следует непосредственно за этим, для чего это делается и исходя из этого прорабатывать стратегию. Опять же, надо понимать, какие в этом случае затраты будут. Вы представляете, все переделывать заново. Не просто поменяли имя, дальше пошло. Это все печатные материалы и все макеты, буклеты, вообще все!» — отметил маркетолог, генеральный директор рекламного агентства Андрей Капитонов.

С точки зрения филологии, переименование всегда точечное. Что-то переводится, а что-то нет. А что-то вообще меняет смысл за век радикально. Так же толстовка в честь Льва Николаевича в начале прошлого века, — просторная длинная рубаха, свободного кроя. Теперь же — и фасон другой, и материал.

«Речь, она всегда подразумевает более живое описание действительности, которое невозможно свести к какому-то словарному, протокольному наименованию, что это будет означать только это и ничего больше», — отметил основатель акции и член Попечительского совета Фонда «Тотальный диктант», к. п. н. Илья Стахеев.

Эксперты из разных сфер сходятся в одном: переименование в меню ли, на ценниках, бездумно, под одну гребенку не сделать, все просто запутаются. Но еще вернее — продолжат называть, как привыкли.

Смогут ли панкейки со временем стать оладьями — американскими или пышными? Вероятно да, но, скорее всего, будет не избежать путаницы, потому что каждое заведение начнет называть по-своему. В итоге, будет непонятно, что именно заказывал гость и что он хотел получить. С другой стороны, всевозможные дамплинги, дим самы и прочие равиоли не мешают же существовать нашим исконным пельменным.

