Работы идут всю ночь: авария оставила Мытищи без света и тепла

В Мытищах произошло аварийное отключение электроэнергии

В Мытищах произошло крупное отключение электроэнергии, из-за которого несколько тысяч жителей остались без света, воды и тепла. Об этом сообщил Telegram-канал администрации городского округа.

По предварительной информации, авария случилась во время ремонтных работ, когда было повреждено силовое кабельное оборудование.

«На данный момент восстановлена работа котельной и канализационных очистных сооружений, ведется подключение водозаборного узла, продолжаются работы по восстановлению электроснабжения многоквартирных домов», — сообщили в администрации.

Власти извинились перед жителями за временные неудобства и попросили сохранять спокойствие до завершения всех восстановительных мероприятий.

«Трансформаторные машины стоят около школы. Рабочие приехали, чтобы провести ремонтные работы и возобновить подачу отопления», — рассказал «Известиям» один из местных жителей.

Позднее в администрации уточнили, что восстановлена работоспособность котельной и очистных сооружений, подключен водозаборный узел и электроснабжение многоквартирных домов. Также уточняется, что аварийно-восстановительные работы завершились к пяти часам утра.

