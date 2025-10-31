Трамп готов пожертвовать санкциями против РФ ради Китая

|
Дарья Орлова
Отношения с Пекином оказались для американского лидера приоритетом.

Чем готов жертвовать Трамп ради Китая

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Bloomberg: ради Китая Трамп готов пожертвовать санкциями против РФ

Президент США Дональд Трамп, по данным агентства Bloomberg, готов пожертвовать антироссийскими санкциями ради укрепления диалога с Китаем.  

По словам директора компании Obsidian Risk Advisors Бретта Эриксона, нежелание американского лидера поднимать острые вопросы во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином говорит само за себя.

«Если Трамп не поднимет вопрос о российской нефти в разговоре с Си, это подорвет всю санкционную риторику — нельзя заявлять, что вы жестко настроены по отношению к Москве, игнорируя при этом одного из крупнейших покупателей», — заявил Эриксон.

По данным Bloomberg, президент США стремится стабилизировать отношения с Пекином, рассматривая Китай как стратегического партнера, а не как противника. Эксперты полагают, что именно этот приоритет мешает Вашингтону последовательно применять санкционные меры против России.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели переговоры накануне саммита АТЭС, который пройдет в Южной Корее. В ходе встречи китайский лидер отметил, что Пекин и Вашингтон способны совместно добиваться успеха.

Американский президент, в свою очередь, подчеркнул, что между двумя странами могут установиться «фантастические отношения», намекнув на возможность нового этапа сотрудничества. Эксперты считают, что подобная линия поведения может привести к ослаблению давления на Москву и пересмотру санкционной политики США.

