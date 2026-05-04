Американские чиновники за спиной президента США Дональда Трампа дают гражданство детям российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в публикации для «Ведомостей». По ее мнению, таким образом дискредитируется политика главы Белого дома относительно мигрантов, а для семей сотрудников дипмиссий РФ эта практика оказывается дискриминационной и русофобской, ведь граждане других государств нередко получают абсурдные отказы в выдаче виз.

Как отметила Захарова, в результате чиновники выставляют Трампа в дурном свете перед всеми: прибывающими в Штаты латиноамериканскими рабочими, электоратом, международным сообществом, которое «с удивлением наблюдает, как их соотечественникам гражданство США не дают и с позором отправляют по домам, а российским дипломатам гражданство впихивают насильно».

Пресс-секретарь МИД РФ подчеркнула, что Вашингтон регулярно нарушает соглашение с ООН о принимающем государстве: иностранцы, направляемые на профильные мероприятия в штаб-квартиру организации, не могут получить визы. Недавно из-за этого директор департамента информации и печати МИД России не смог принять участие в ежегодном заседании Комитета по информации Генассамблеи ООН. Зато дети дипломатов получают паспорт по «праву почвы».

«Такая демонстративная „точечная заинтересованность“ американских властей в детях сотрудников российских загранучреждений вызывает реальную тревогу. Нет, не за наших дипломатов, а за ментальное здоровье американских чиновников», — отметила Захарова.

Она добавила, что Москва не признает автоматического присвоения американского гражданства детям российского дипломатического, административно-технического и консульского персонала, родившимся в США, несмотря на навязывание. Российская сторона будет требовать от Вашингтона подтверждения в каждом отдельном случае, что новорожденный не подпадает под юрисдикцию Штатов и пользуется всеми положенными иммунитетами и привилегиями, предусмотренными Венскими конвенциями и двусторонними соглашениями.

