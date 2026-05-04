Захарова заявила о навязывании гражданства США детям российских дипломатов

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 32 0

Москва будет требовать от Вашингтона подтверждения в каждом конкретном случае.

Почему США навязывают гражданство детям дипломатов из РФ

Фото: www.globallookpress.com/Andy Dean

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Американские чиновники за спиной президента США Дональда Трампа дают гражданство детям российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в публикации для «Ведомостей». По ее мнению, таким образом дискредитируется политика главы Белого дома относительно мигрантов, а для семей сотрудников дипмиссий РФ эта практика оказывается дискриминационной и русофобской, ведь граждане других государств нередко получают абсурдные отказы в выдаче виз.

Как отметила Захарова, в результате чиновники выставляют Трампа в дурном свете перед всеми: прибывающими в Штаты латиноамериканскими рабочими, электоратом, международным сообществом, которое «с удивлением наблюдает, как их соотечественникам гражданство США не дают и с позором отправляют по домам, а российским дипломатам гражданство впихивают насильно».

Пресс-секретарь МИД РФ подчеркнула, что Вашингтон регулярно нарушает соглашение с ООН о принимающем государстве: иностранцы, направляемые на профильные мероприятия в штаб-квартиру организации, не могут получить визы. Недавно из-за этого директор департамента информации и печати МИД России не смог принять участие в ежегодном заседании Комитета по информации Генассамблеи ООН. Зато дети дипломатов получают паспорт по «праву почвы».

«Такая демонстративная „точечная заинтересованность“ американских властей в детях сотрудников российских загранучреждений вызывает реальную тревогу. Нет, не за наших дипломатов, а за ментальное здоровье американских чиновников», — отметила Захарова.

Она добавила, что Москва не признает автоматического присвоения американского гражданства детям российского дипломатического, административно-технического и консульского персонала, родившимся в США, несмотря на навязывание. Российская сторона будет требовать от Вашингтона подтверждения в каждом отдельном случае, что новорожденный не подпадает под юрисдикцию Штатов и пользуется всеми положенными иммунитетами и привилегиями, предусмотренными Венскими конвенциями и двусторонними соглашениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российскому посольству в Париже заблокировали карты для оплаты топлива.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
74.80
-0.08 88.64
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:01
С разреза в Магаданской области вывезли 15 тысяч кубометров горных пород
3:40
Захарова заявила о навязывании гражданства США детям российских дипломатов
3:20
Трамп заявил о «весьма позитивных» переговорах с Ираном
3:00
Куртки не убирать: какая погода ждет москвичей на 9 Мая
2:39
Мерц выступил за сохранение диалога Германии и США, несмотря на споры по Ирану
2:18
В Турции экстренно приземлился самолет испанского премьер-министра Санчеса

Сейчас читают

Никаких таблеток и клиник: как убрать вдовий горб без операции
В США на свободу может выйти убийца Джона Леннона
Спит в кровати и приносит добычу: признаки истинной любви вашего кота
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео