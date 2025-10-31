ФСБ задержала планировавшего сбежать на Украину диверсанта из Коми

|
Евгения Алешина
Мужчина хотел вступить в ряды ВСУ и воевать против России.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Силовики задержали жителя города Печоры Республики Коми, намеревавшегося вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

Диверсанта перехватили в поезде, который отправлялся в Белгород. Оттуда мужчина собирался перебраться на территорию Украины.

«Фигурант, являясь сторонником киевского режима, принял решение о вступлении в украинскую военизированную организацию для участия в диверсионно-разведывательной деятельности», — сказано в заявлении ведомства.

Коммуникация преступника с кураторами велась через мессенджер Telegram. Мужчина передал украинцам личные данные, после чего выполнил тестовое задание: предоставил фото- и видеоматериалы объекта стратегической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса (ТЭК) города Печоры.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела о государственной измене, приготовлении к диверсии на объекте ТЭК, а также об участи в террористической организации. Максимальное наказание по этим статьям предусматривает пожизненное лишение свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Омске пенсионерка отдала мошенникам семь слитков золота. Пожилая женщина поверила «сотруднику спецслужб», который убедил ее, что она подозревается в государственной измене.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

