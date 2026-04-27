Зенитчики сорвали попытку удара ВСУ по гражданской инфраструктуре и тылу армии

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук» из состава группировки войск «Восток» пресекли попытку ВСУ нанести удары по тыловым районам и объектам гражданской инфраструктуры.

Средства радиолокационного обнаружения зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» зафиксировали высокоскоростные воздушные цели. После классификации расчеты определили их как ударные беспилотники и реактивные снаряды реактивной системы залпового огня HIMARS. Операторы оперативно отработали по целям и уничтожили их на безопасной дистанции до входа в зону поражения.

«Противник в последнее время очень сильно активизировался. Пускает все виды ракет, беспилотных ударных летательных аппаратов. Работать приходится очень много. Работа напряженная, кропотливая, но мы со всем справляемся. Летели РСЗО HIMARS по гражданским объектам. При обнаружении, получается, увидел, доложил, дали тут же незамедлительно команду на ее уничтожение. Составом этого расчета уничтожили эту цель», — рассказал начальник расчета с позывным «Фил».

Целеуказание и управление стрельбой расчеты ЗРК «Бук» обеспечивают с использованием штатных отечественных средств связи.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

