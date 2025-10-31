Сестер задержали из-за наркотиков, отправленных по ошибке соседке

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 65 0

В преступную схему женщин втянул их знакомый.

Наркоторговцев арестовали из-за посылки соседу в Британии

Фото: www.globallookpress.com/Marcin Nowak

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: Сестер задержали из-за наркотиков, отправленных по ошибке соседке

В Великобритании две сестры, занимавшиеся продажей наркотиков, были задержаны после того, как по ошибке отправили соседке посылку с каннабисом сумму около 10 тысяч фунтов стерлингов (около одного миллиона рублей). Об этом сообщает Mirror.

Сестры, 32 и 26 лет, признали в суде, что участвовали в поставках наркотиков. Их незаконная деятельность была раскрыта после того, как соседка получила вакуумно запакованные пакеты с запрещенными веществами и передала их полиции.

Следствие установило, что младшая сестра управляла линией сбыта и разослала свыше 2,5 тысячи рекламных сообщений потенциальным покупателям. В ходе обысков у женщин нашли телефоны, электронные весы со следами кокаина и сверток с марихуаной в сумке Louis Vuitton.

По данным прокуратуры, в преступную схему женщин втянул их знакомый, уже отбывающий шестилетний срок по аналогичным обвинениям. Суд учел, что мужчина оказывал на сестер давление и применял к ним насилие.

Судья признал, что преступления могли бы повлечь реальные сроки — до шести лет заключения. Однако, учитывая их зависимость от их знакомого и заботу о детях, которые есть у обеих сестер, он назначил два года условно, 100 часов общественных работ и 20 дней реабилитационной программы.

Сестры расплакались, услышав приговор, и пообещали начать жизнь с чистого листа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.50
1.03 93.39
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:43
«Это скандал»: Киев может организовать провокации для сокрытия положения ВСУ
12:35
Вспоминая погибших: десять лет трагедии над Синаем
12:23
Мантуров объяснил, зачем откладывают введение новых правил утильсбора
12:20
Мир эмпатии и милосердия: «Буратино» расскажет детям о самом важном
12:15
Сестер задержали из-за наркотиков, отправленных по ошибке соседке
12:03
«Не успели бы сменить подгузники»: в Британии боятся ответа Путина на провокации

Сейчас читают

Союзники в замешательстве: Трамп изменил риторику по Украине
«Будто первый раз замуж выходила»: Ая о возвращении на сцену вместе с «Город 312»
Боролся до последнего вздоха: последние дни жизни актера Романа Попова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео