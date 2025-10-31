Жили в иллюзии: женщина на похоронах отца узнала о его второй семье

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Мужчина хранил тайну 15 лет.

Как и почему мужчины живут на две семьи

Фото: 5-tv.ru

Mirror: Женщина на похоронах отца узнала о его второй семье

Женщина узнала на похоронах своего отца, что он 15 лет вел двойную жизнь — у него была вторая семья на стороне. Об этом она рассказала в социальных сетях, передает Mirror.

По словам дочери почившего, на церемонию прощания с ее отцом, умершим в возрасте 62 лет, пришли трое незнакомцев — женщина и двое подростков. Незнакомка подошла к ней и заявила, что состояла в отношениях с ее родителем в течение 15 лет.

«Сначала я подумала, что это ошибка. Но она показала фотографии моего отца с собой и детьми — на праздниках, днях рождения, Рождестве. Тогда я поняла, что все это правда», — рассказала дочь.

Как выяснилось, отец на протяжении почти двух десятилетий скрывал вторую семью, объясняя регулярные поездки рабочими командировками. Его супруга и дочь, с которыми он жил с юности, не подозревали о существовании другой женщины.

«Когда я рассказала маме, ее лицо исказилось от боли. Они только что отпраздновали 40 лет совместной жизни», — написала автор поста.

Теперь обе семьи мужчины переживают не только утрату, но и шок от раскрытой тайны.

«Мы оплакиваем не только человека, которого потеряли, но и иллюзию, в которой жили», — призналась женщина.

История вызвала бурную реакцию пользователей социальных сетей. Многие выразили сочувствие женщине и отметили, что пережить одновременно смерть близкого и предательство — «двойное горе».


