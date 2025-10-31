NYP: Няня убила пенсионера отверткой и попыталась сбежать обнаженной

В американском штате Мичиган 35-летняя няня была арестована после того, как убила 83-летнего дедушку своей подопечной. Затем она устроила хаос на улице, будучи полностью обнаженной. Об этом сообщает New York Post.

По данным полиции, трагедия разыгралась 24 октября вечером, когда родители трехлетней девочки отсутствовали в городе. Няня перестала отвечать на звонки, тогда мать ребенка попросила своего отца сходить к ним домой и проверить, все ли в порядке.

Пенсионер зашел в дом и нашел няню в подвале рядом с телом ребенка, у которого были раны на голове. Увидев пожилого мужчину, женщина набросилась на него, размахивая отверткой. Пенсионер смог прорваться к внучке, несмотря на атаки колющим предметом, схватить ее и убежать.

«Она гналась за ним по улице, пока он звал на помощь, и несколько соседей помогли им вернуться в дом», — сообщил начальник полиции.

К приезду спецслужб пенсионер скончался от полученных ранений. Прибывшие полицейские задержали няню, которая к тому времени полностью разделась и попыталась скрыться. В ее сумке были обнаружены наркотики.

«Я его прикончила. И да, я это сделала», — сказала женщина, сидя в патрульной машине.

До этого инцидента она работала в семье как няня более двух лет и не имела судимостей. Ей предъявлены обвинения в убийстве и жестоком обращении с ребенком. Она содержится под стражей без права залога.

