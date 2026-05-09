Мерц пообещал серьезный разговор с Фицо после его визита в Москву

Борис Сатаров
Борис Сатаров

Канцлер ФРГ осудил поездку словацкого премьера в Россию, заявив, что 9 мая в Европе отмечают «другой праздник».

Что Мерц сказал о визите Фицо в Россию на День Победы

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пообещал провести в Европе серьезный разговор после возвращения премьер-министра Словакии Роберта Фицо из Москвы. Об этом он заявил 9 мая в Стокгольме на совместной пресс-конференции с главой шведского правительства Ульфом Кристерссоном.

«Мы поговорим с ним об этом сегодняшнем дне в Москве», — сказал немецкий лидер, осудив поездку Фицо и подчеркнув, что 9 мая в Европе отмечается «другой праздник».

В тот же день в Кремле прошли переговоры Владимира Путина и Роберта Фицо. Российский президент поблагодарил словацкого коллегу за визит, отметив устойчивую динамику двусторонних отношений. Путин заявил, что Москва намерена удовлетворять потребности Словакии в энергоресурсах, а в ответ получил обещание заботиться о кладбищах советских солдат на словацкой земле.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что в ходе беседы также обсуждалась украинская тема, однако никаких посланий от Владимира Зеленского Фицо не передавал.

