Значительный потенциал: восстанавливаются ли легкие после отказа от курения

Диана Кулманакова
Процесс регенерации зависит от некоторых факторов.

Могут ли легкие восстановиться после отказа от курения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

The Guardian: легкие способны к восстановлению после отказа от курения

Легкие человека имеют значительный потенциал к регенерации и восстановлению после того, как человек полностью прекращает курить. Об этом сообщило The Guardian со ссылкой на доктора Шарлотту Дин, возглавляющую группу по изучению развития и болезней легких в Имперском колледже Лондона.

По словам специалиста, ранее научное сообщество полагало, что данный орган не способен к самовосстановлению. Однако современные исследования опровергают это убеждение.

Дыхательная система в процессе эволюции научилась справляться с внешними раздражителями, такими как загрязнение воздуха, воздействие бактерий или вирусов. Без полноценного функционирования легких выживание организма невозможно.

Несмотря на оптимистичные данные, ученые предупреждают, что способность к исцелению не является универсальной страховкой для всех курильщиков.

«Хотя в целом верно то, что при прекращении курения можно вернуться к гораздо лучшему состоянию здоровья легких, это не означает, что вы полностью вне опасности», - отметила специалист.

Она пояснила, что курение и вейпинг порой вызывают необратимые генетические мутации и изменения в тканях, которые могут ускорить возрастную деградацию органов или спровоцировать развитие раковых заболеваний.

Процесс регенерации индивидуален и зависит от множества факторов, включая стаж курения и общую предрасположенность конкретного человека к повреждению тканей.

Специалисты настоятельно рекомендуют отказываться от пагубной привычки как можно раньше, поскольку с возрастом эффективность восстановительных процессов в организме падает. Это сравнимо с тем, как кости пожилых людей срастаются медленнее, чем у молодежи.

Для поддержания дыхательной функции эксперты советуют обратить внимание на здоровый образ жизни и регулярную физическую активность.

Упражнения помогают укрепить мышцы и улучшить газообмен. Это позволяет кислороду более эффективно распространяться по телу. Поддержание физической формы критически важно для того, чтобы легкие дольше оставались функциональными и здоровыми, минимизируя последствия интоксикации.

